التأمينات: يحق للمستفيد الجمع بين تعويض ساند وتعويضات أخرى

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للمستفيد الجمع بين تعويض ساند وتعويضات التأمينات المستحقة له طبقًا للنظام.

وأضافت التأمينات ردًا على استفسارات عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يجوز للمشترك أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ويلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام.

وفي وقت سابق أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفرع.

خدمات التأمينات إلكترونيًا:

وأوضحت المؤسسة الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًّا، وكانت كما يلي:

1- إضافة وريث.

2- صرف مستحقات العجز غير المهني.

3- إصدار بطاقة مستفيد.

4- صرف مستحقات العجز المهني.

5- فك الالتزام البنكي.

6- صرف مستحقات عائلة سجين.

7- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.

8- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.

9- صرف مستحقات الحمل المستكن/ المولود الجديد.

10- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.

11- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.

12- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.

13- استئناف قرار عجز وريث أو معال.

14- تعديل بيانات وريث.

15- تعديل بيانات معال.

16- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.

17- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.

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