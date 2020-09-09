التايلانديون يحتفلون ببلوغ فرس نهر سن الـ55 بكعكة من الفاكهة

المواطن - متابعة

احتفلت حديقة خاو خيو المفتوحة بتايلاند ببلوغ أكبر فرس نهر لديها، وتدعى “ماي مالي”، سن الخامسة والخمسين من عمرها.

وأعد القائمون على الحفل كعكة كبيرة لأنثى فرس النهر، والتي كانت عبارة عن تشكيلة من الفاكهة والخضروات التي يحبها فرس النهر.

واستمتعت أنثى فرس النهر الأكبر سنًّا في تايلاند بتناول الكعكة، فيما تشارك أطفال وزوار في الغناء للاحتفال.

يعني الاسم ماي مالي باللغة التايلاندية “الأم ياسمين”.







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