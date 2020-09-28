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التجارة تشهِّر بفرع العثيم في حائل بعد عرض منتجات غذائية تالفة
تم توقيع غرامة 300 ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة

التجارة تشهِّر بفرع العثيم في حائل بعد عرض منتجات غذائية تالفة

2020/09/28
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التجارة تشهِّر بفرع العثيم في حائل بعد عرض منتجات غذائية تالفة وزارة التجارة
المواطن - حائل

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة في حائل.

وأوضحت وزارة التجارة أن المنشأة هي فرع شركة أسواق عبدالله العثيم في حائل، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، حيث عرضت منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.

وأوضحت أن العقوبة على فرع الشركة هي غرامة مالية 300 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.


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