التجارة توضح مزايا تطبيق تخفيضات ورابط التحميل

المواطن - الرياض
حددت وزارة التجارة، مزايا تطبيق تخفيضات، حيث يتيح للمستهلك معرفة التخفيفات الحقيقية ويحمي من التخفيضات الوهمية.
وأوضحت الوزارة، عبر “تويتر”، “أن تطبيق تخفيضات يعطيك العلم الأكيد ويحميك من التخفيضات الوهمية .
وأضافت وزارة التجارة أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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