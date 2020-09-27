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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

2020/09/27
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.


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