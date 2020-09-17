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التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه خميس مشيط

التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه خميس مشيط

2020/09/17
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه خميس مشيط
المواطن - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” عن  اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.


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