التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية بصنعاء قبل انطلاقها

المواطن - الرياض

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، ثكنات ومواقع عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.

ودمر التحالف أيضا 4 طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء قبل انطلاقها.

وقال مصدر عسكري يمني إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة.

وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري.







شارك الخبر