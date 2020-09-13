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التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية بصنعاء قبل انطلاقها
في قاعدة الديلمي الجوية

التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية بصنعاء قبل انطلاقها

2020/09/13
الساعة 9:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية بصنعاء قبل انطلاقها
المواطن - الرياض

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، ثكنات ومواقع عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.

ودمر التحالف أيضا 4 طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء قبل انطلاقها.

وقال مصدر عسكري يمني إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة.

وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري.



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