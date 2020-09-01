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التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة

التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة

2020/09/01
الساعة 4:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة
المواطن - واس

دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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