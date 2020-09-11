التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات

كثر الجدل في الفترة الماضية حول طريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات، حيث أنها أحد أوجه سعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وراء تطوير التعليم وبالأخص التعلم عن بُعد.

كما وفرت السلطات الحكومية السعودية عدة طرق تُمكن من خلالها ولي الأمر أو الكادر التعليمي تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية بكل سهولة ويسر، وهذا أشاد به جميع المواطنين السعوديين.

نبذة عن منصة مدرستي

قبل البحث عن طريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات يجب أن نتعرف على طبيعة عمل تلك المنصة وما السبب وراء سعي المملكة السعودية وراء تطويرها، وهذا الأمر يوضحه لنا موقع المواطن وهو من أكبر المواقع التي ترصد كل جديد في مجال التعليم وكافة المجالات التي تشغل تفكير المواطنين المقيمين في المملكة السعودية.

تعريف منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية هي دليل الطالب في العام الدراسي الجديد، كما أنها تساهم في توفير للطلاب الأجواء الدراسية قدر المستطاع في إطار الحماية من خطر انتشار الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا المستجد والذي سيطر على الكثير من دول العالم وتسبب في ترك الكثير من حالات الوفيات في مراحل عمرية مختلفة.

وجدت السلطات السعودية أن المدارس تشكل خطورة كبيرة على حياة الطلاب وهذا يكون بسبب حدوث بها اختلاط لعدد كبير منهم، ويكون ذلك الأمر بمثابة توفير البيئة الخصبة لانتشار الفيروس وتفشيه بين الطلاب، ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات وهذا الخبر لقى ترحيب وإعجاب من التلاميذ وأولياء الأمور.

ما هي أسباب انطلاقة منصة مدرستي الإلكترونية

تكون منصة مدرستي أحد المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير التعليم، وهي تكون العصا السحري لتلك الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الوطن العربي بل والعالم أجمع، حيث أنها توفر كافة الأدوات لاستكمال المسيرة التعليمية رغم انتشار الأمراض الوبائية التي تجتاح العالم.

الجدير بالذكر أن تلك المنصة تسعى وزارة التعليم في المملكة وراء تطويرها مرارًا وتكرًا حى تلبي كافة احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وهذا يساعد في السير على خطوات ثابتة في مواجهة الخطر دون عرقلة الحياة وتوقف الدراسة والتعلم، فإن التعلم عن بُعد هو الأسلوب الذي يتعامل من خلاله الطلاب عن طريق تلك المنصة.

كما أشارت وزارة التعليم التابعة إلى المملكة العربية السعودية إلى أنها أصدرت تلك المنصة لحماية الطلاب وكذلك تكون على سبيل الخوض في تجربة الدراسة الإلكترونية وهذا يوفر على الطالب المجهود والوقت الذي يهدره في الذهاب إلى المدرسة، كما أن تلك الطريقة تساعد على ثبات المعلومات بطريقة أفضل من قبل.

هل يمكن التسجيل في منصة مدرستي بطريقة إلكترونية

يبحث الكثير من أولياء الأمور وكذلك طاقم الكادر التعليمي عن طريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات، كما يتم التساؤل الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن توفر إمكانية التسجيل بالطرق الإلكترونية دون الذهاب إلى المدرسة.

عملت السلطات الحكومية على تخصيص بعض المواقع الإلكترونية للقطاعات الحكومية وكذلك لجميع القطاعات الخاصة وهي تعمل على توفير كافة الخدمات التي تتعلق بمجال التعليم والمرور وغيرها من المصالح التي تتطلب الذهاب إلى المنشآت الحكومية والمؤسسات الكبرى.

في إطار هذا خصصت وزارة التعليم السعودية عدة طرق ومواقع إلكترونية يتمكن من خلالها الطلاب والكادر التعليمي التسجيل في منصة مدرستي للتعلم عن بُعد، ويكون هذا دعم من الوزارة إلى جميع سكان المملكة السعودية ويعياً منها للحفاظ على أرواحهم الغالية.

ما هي الطرق المستخدمة في التسجيل على منصة مدرستي

موقع توكلنا وهو من المواقع الإلكترونية المعتمدة من قبل السلطات السعودية وتقدم خدمات متنوعة للمواطن السعودي.

موقع باك تو سكول وهو أحد المواقع الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودي.

كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل الدخول على تلك المنصة من خلال قائد المدرسة الخاصة بالطالب، حيث أنه يمتلك الكثير من الصلاحيات التي تؤهله لفعل ذلك.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي موقع توكلنا

يتم التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات السهلة من خلال موقع توكلنا وتكون تلك الخطوات لا يوجد بها تعقيدات، وهذا يكون أن مصادر السعادة لأولياء الأمور والطلاب وأفراد الكادر التعليمي، حيث تم تخصيص موقع توكلنا لمتابعة تداعيات وتطورات الأمر المتعلق بانتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن وزارة الصحة تؤكد أن هذا الموقع معتمد.

يتم تحميل تطبيق توكلنا على الهواتف الأندرويد وأيضًا الأيفون من خلال المتاجر الإلكترونية، وهذا التحميل لا يستغرق الكثير من الوقت.

يجب على الطالب أو ولي الأمر أو الكادر التعليمي أن يسجل الدخول في هذا الموقع والقيام بالضغط على أيقونة حسابي وهي تكون متواجدة في الصفحة الأولى لهذا الموقع الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الدخول على البيانات الخاصة بمنصة مدرستي، بمجرد الضغط على تلك الأيقونة تظهر للمستخدم كافة البيانات التي يحتاج لها الطالب.

هنا يتم اختيار اسم المستخدم وهو يكون خاص بالطالب أو المُعلم، ويجب الانتباه أن هذا الاسم يتم تسجيله في المنصة ويتمكن المستخدم من دخول المنصة من خلال هذا الاسم.

بعد تسجيل اسم المستخدم يتم الضغط على أيقونة إرسال كلمة المرور، كما يتم الطلب باستقبال كلمة المرور على رقم التليفون المحمول الذي تم إدخاله في البيانات المطلوبة من قبل.

بعد الحصول على كلمة المرور يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول على منصة مدرستي، وبعد ذلك يتم التوجه إلى الجزء العلوي من الصفحة في الجهة اليسرى.

يجد المستخدم أمامه أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت يجب الضغط عليها واختيارها، وهنا يتم طلب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ويتم الضغط على أيقونة التالي.

يكون من اللازم القيام بتحديث كلمة المرور واستبدالها بكلمة جديدة وهذا يكون في إطار الحفاظ على سرية كلمة المرور، ويتم كتابة الكلمة القديمة وبعد ذلك إدخال الجديدة وتأكيدها.

في النهاية يتم إرسال كود التحقق وهذا حتى تتم المصادقة على الموقع ويتمكن الطالب من إتمام عملية التسجيل على منصة مدرستي للتعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية.

طريقة تسجيل الدخول من موقع باك تو سكول

يكون هذا الموقع معتمد من قبل وزارة التعليم السعودية ويتمكن المواطن السعودي من استخدامه في تسجيل الدخول على منصة مدرستي بالخطوات التالية:

يتم الحصول على تسجيل الدخول بكل سهولة من خلال موقع العودة إلى المدرسة، وفي البداية يجب الحصول على هذا التطبيق وتحميله وهو متاح لجميع الهواتف الذكية.

في الصفحة الأولى يتم عرض أيقونة مكتوب عليها تسجيل جديد للدخول يجب الضغط عليها للتمكن من الوصول إلى منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بُعد.

إذا كان المستخدم يحمل الجنسية السعودية يقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية الخاصة به، أما في حالة كان المستخدم لا يحمل الجنسية السعودية فيجب عليه كتابة رقم الإقامة ويجب أن تكون سارية.

يقوم المستخدم بكتابة رقم الهاتف الخاص به حيث يتم التواصل من خلاله، كما يجب الانتباه لإضافة رقم الدولة في بداية رقم الهاتف، وهذا ينطبق على المواطن السعودي والمقيم.

بعد ذلك يظهر مجموعة أرقام وهي تسمى برمز التحقق وهو يتم استلامه من خلال رسالة على رقم الجوال المدخل، يجب كتابته بدقة والتأكد منه قبل الضغط على أيقونة تحقق.

بذلك يكون تم تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية للتعلم عن بُعد في المملكة السعودية.

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