التسجيل في منصة مدرستي للطلاب

التسجيل في منصة مدرستي

يعتبر التسجيل في منصة مدرستي للطالب من الأمور البسيطة التي يمكنك فعلها من خلال المنصة لكي تتمكن من دخول الفصل الدراسي ومتابعة الدروس بالإضافة إلى التفاعل مع المعلمين والزملاء بالمنصة.

التسجيل في منصة مدرستي

منصة مدرستي هي إحدى المنصات التعليمية المعروفة في المملكة العربية السعودية التي تهتم بمجال التعليم عن بعد ويمكن للطالب التسجيل في منصة مدرستي من خلال اتباع خطوات بسيطة تمكنك من التسجيل بطريقة صحيحة على المنصة وذلك ما سنوضحه لكم على موقع المواطن من خلال الآتي:

أول ما يجب عليك فعله ان تقوم بالدخول إلى منصة مدرستي عبر شبكة الإنترنت.

ثم الضغط مباشرة على زر تسجيل الدخول.

ثم قم بعدها مباشرة بملأ البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب التابعة لنظام نور.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة أمامك.

ثم قم بالنقر على الزر الخاص بتسجيل الدخول.

بعدها سوف يتم نقلك إلى نظام منصة مدرستي.

طريقة الدخول للحصص بمنصة مدرستي

بعد أن يقوم الطالب بـ التسجيل على منصة مدرستي يجب أن يقوم بالدخول إلى الحصص في منصة مدرستي لكي يتعرف بشكل دقيق على المنهج الدراسي لوزارة التعليم بالمملكة وذلك من خلال الآتي:

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم باختيار الجدول الدراسي وبعدها اختار الدرس المطلوب.

وبعدها قم بالذهاب إلى نظام تايمز لكي تقوم بحضور الدرس عندما يبدأ شرحه من قبل المدرس.

ومن الجدير بالذكر أن التعلم من خلال منصة مدرستي يتم بشكل كامل فهي تشبه الدراسة في الحياة الواقعية التي نعيشها فمن خلاله يمكن للطالب التفاعل مع المعلم أثناء الحصص كما أنه باستطاعته أيضًا أن يناقش المعلم في محتوى الدرس أو القيام بالإجابة على الأسئلة المطروحة من المعلم.

طريقة تسجيل الحضور من خلال منصة مدرستي

بعد أن يسجل الطالب بالمنصة يجب عليه أن يقوم بإثبات الحضور للدروس ويمكن للطالب القيام بإثبات الحضور على المنصة من خلال اتباع خطوات بسيطة سنوضحها لكم من خلال الآتي:

ينضم الطالب إلى الدرس وبعدها يقوم باختيار قائمة الجدول وبعدها يقوم الطالب بالتوجه إلى زر الحضورلكي يقوم بإثبات حضوره للحصص الدراسية.

ومن الجدير بالذكر أن إثبات الحضور لا يكون مقتصر على الطلاب فقط إنما يكون للمعلمين أيضًا من خلال المنصة القيام بإثبات حضور الطلاب الحاضرين للحصة.

وعندما يقوم الطالب بالحضور للدروس يجب عليه القيام بتسجيل حضوره عند كل مرة يحضر بها حصة من الحصص.

البرنامج الصباحي في منصة مدرستي

يوجد على منصة مدرستي العديد من الأنشطة الصباحية التي تم وضعها في برنامج صباحي افتراضي يقوم الطالب من خلاله بالعديد من الأنشطة الصباحية.

فنجد أن بداية البرنامج يقوم الطالب بالتوجه إلى المنصة بشكل مباشر ثم التسجيل في منصة مدرستي وبعدها يقوم بأداء النشيد الوطني وبعدها يقوم بعمل تمرينات رياضية افتراضية من خلال المنصة.

وبعدها مباشرة يتم عرض الجداول الدراسية على الطلاب والدخول للفصل الدراسي إلى جانب المعلم حتى يتم الشرح.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة تمنح الطلاب المناقشة والتفاعل مع زملائهم بالإضافة إلى التفاعل مع المعلمين وذلكفي مواعيد خاصة يتم تحديدها لفتح باب المناقشة بين الطالب والمعلم.

طريقة تقييم الطالب على منصة مدرستي

تقييم الطالب على منصة مدرستي يكون له آلية خاصة فيقوم المعلم بتنظيم امتحان ثم رفعه على المنصة بصورة مستمرة ليقوم من خلاله بالتعرف على مدى تقدم الطالب بالإضافة إلى القدرة على تقييم مستوى الطالب بشكل جيد.

كما أن هذه الامتحانات التي يتم وضعها من المعلم تساعد في التعرف على مدى مشاركة الطالب في المناقشات مع المعلم والزملاء.

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