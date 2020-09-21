التشكيل المتوقع لـ النصر ضد السد

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي النصر، اليوم الاثنين فريق السد القطري وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: “برادلي جونز، مايكون، مادو، سلطان الغنام، العبيد، الصليهم، الخيبري، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، حمدالله”.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد بالعاصمة الدوحة.

وفي وقت سابق، تحدث البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في المؤتمر الصحافي للمباراة قائلًا: “أمامنا مهمة جديدة ومباراة مختلفة بين فريقين يملكان الإمكانيات، السد لم يتأهل حتى الآن لكننا تأهلنا وطموحنا لا زال نفسه وهو الفوز فقط، ونرغب في تكملة سلسلة الفوز لإثبات وجود ثقافة الفوز لفريقنا”. العالمي يرغب في استكمال سلسلة الانتصارات وتابع مدرب النصر: “المباراة لن تكون سهلة ضد خصم صعب، لكن فريقنا جيد ونتوقع أن تكون مباراة مميزة، ولا نغير تكتيكًا كاملًا وذلك من أجل اللعب ضد خصم معين، واللاعبين يعرفون ما يجب عليهم فعله، ولا أرغب في الحديث عن مباراتنا مع السد في النسخة الماضية من البطولة، وشعارنا ضد الفريق القطري هو تحقيق الفوز”. وقبل مواجهة السد، كان النصر نجح في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات الجمعة الماضية. أما السد ففاز بنتيجة كبيرة على نادي العين الإماراتي برباعية دون رد، ليودع الأخير دوري أبطال آسيا.

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