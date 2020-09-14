التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد باختاكور الأوزبكي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الهلال لمواجهة نادي باختاكور طشقند الأوزبكي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة بدور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019/2020.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للزعيم ضد باختاكور مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني وعلي البليهي وهيون سو وأمير كردي في خط الدفاع، محمد كنو وناصر الدوسري وكاريلو وسالم الدوسري وجيوفنكو في خط الوسط، غوميز في خط الهجوم”.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر.

ويدخل الأزرق المباراة أملًا في تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة لصدارة المجموعة الثانية بـ دوري أبطال آسيا. ويحتل الزعيم المركز الثاني برصيد ست نقاط، وهو نفس رصيد فريق باختاكور المتفوق على الهلال بفارق الأهداف في ترتيب المجموعة. إصابة 5 من نجوم الزعيم بـ كورونا وقبل انطلاق مباراة الهلال وباختاكور، كان حساب الأزرق في “تويتر” أعلن أول أمس السبت أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت أول أمس.







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