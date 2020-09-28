التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة روما ضد يوفنتوس بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات موسم 2020/ 2021.

أحداث الشوط الأول من مباراة روما ضد يوفنتوس:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق روما، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي جوردان فيرتو بالدقيقة الثانية والثلاثين من ركلة جزاء.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ذلك من إضافة هدف التعادل لفريق يوفنتوس من ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة والأربعين.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، تمكن فريق روما من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب جوردان فيرتو بالدقيقة الخامسة والأربعين.

وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم روما بهدفين لهدف على فريق يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق يوفنتوس ضغطه الهجومي سعيًا لإحراز الهدف الثاني حتى تمكن كريستيانو رونالدو من إضافة الهدف الثاني لليوفي بضربة رأسية متقنة بالدقيقة السبعين.

حالة طرد في صفوف فريق يوفنتوس:

وكانت مباراة روما ضد يوفنتوس، شهدت طرد اللاعب الفرنسي أدريين رابيو من صفوف فريق اليوفي بالدقيقة الثانية والستين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد يوفنتوس 4 نقاط، بينما أصبح رصيد روما نقطة واحدة.

يذكر أن مباراة روما ضد يوفنتوس، كانت أُقيمت على ملعب الأوليمبكو في العاصمة الإيطالية روما بدون أي حضور جماهيري؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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