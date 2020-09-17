التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال وباختاكور

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الشوط الأول من مباراة الهلال وباختاكور

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح الهلال في استغلال الفرص التي أُتيحت له عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ولم يستثمر الزعيم الفرص التي جاءت له، كما نجح دفاع الهلال في التعامل مع الهجمات التي شنها فريق باختاكور، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وكانت مباراة الهلال وباختاكور بالجولة الثالثة أُقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأزرق بثنائية لهدف حيث سجل لـ بطل آسيا 2019 كل من جيوفنكو واللاعب هتان باهبري.

وجاءت تشكيلة الزعيم لـ مباراة اليوم مكونة من : “في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، في خط الدفاع :علي البليهي، جانج هيون سو، أمير كردي، محمد جحفلي، في خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، في خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز، سباستيان جيوفنكو، كاريلو”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية كل من: “مدالله العليان، هتان باهبري، متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري”.

وقبل مباراة الهلال وباختاكور اليوم، أعلن نادي الهلال اليوم وأمس عن إصابة كل من ياسر الشهراني وعبدالله الحافظ ونواف الغامدي وعبدالله الجدعاني، ليُصبح عدد المصابين بـ كورونا بين لاعبي الأزرق عشرة لاعبين بالإضافة لإصابة سعود كريري مدير الكرة بالفيروس.

10 لاعبين مصابون بـ كورونا في الهلال

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي.

كما أعلن الزعيم، قبل مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات التي أُقيمت الاثنين الماضي، عن إصابة نواف العابد بـ فيروس كورونا وكان ذلك يوم الأحد الماضي.

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