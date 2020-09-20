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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وشاهر خودرو
في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وشاهر خودرو

2020/09/20
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وشاهر خودرو الهلال وشاهر خودرو
المواطن - محمد سمعه
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1 أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وشاهر خودرو
2 تشكيلة الهلال للقاء

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وشاهر خودرو الإيراني بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وشاهر خودرو

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من لاعبي الأزرق، الذين سعوا بقوة لإحراز الهدف الأول في اللقاء ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيلة الهلال للقاء

وجاء تشكيل الأزرق للمباراة مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، مدالله العليان، أمير كردي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، منصور البيشي، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكنيدري، أندري كاريلو”.

الهلال وشاهر خودرو

بينما تواجد بالقائمة الاحتياطية للزعيم كل من: “عبدالله البيشي، أحمد الجبيع، تركي المطيري”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي حمد الصويلحي الناقد ببرنامج “الديوانية” والصحافي في صحيفة “الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” إن محمد البريك وحمد العبدان سيغادران غدًا الاثنين الحجر الصحي بعد تعافيهما من الفيروس، كما غادر سلمان الفرج الحجر الصحي استعدادًا للعودة لمعسكر الفريق بعد التعافي من الفيروس بحسب الفيديو الذي نشره سعود كريري مدير الكرة عبر Snap Chat.

الهلال وشاهر خودرو


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