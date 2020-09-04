التعادل يحسم قمة ألمانيا ضد إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ألمانيا ضد إسبانيا منذ قليل بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2019/2020.

الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد إسبانيا

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل المنتخب الألماني، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الإسباني.

ولم يتمكن المنتخب الألماني من إحراز الهدف الأول في شباك منتخب اللاروخا، وذلك بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية، كما أن المنتخب الإسباني أحكم دفاعه بصورة جيدة، لينتهي الشوط الأول من لقاء المنتخبين بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني من المباراة

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ألمانيا ضد إسبانيا، نجح المنتخب الألماني في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي بالدقيقة الحادية والخمسين.

وظل المنتخب الألماني يضغط بقوة، بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، وذلك في ظل أداء دفاعي قوي من المنتخب الإسباني.

وأهدر المنتخب الإسباني، فرصة تسجيل الأول عبر اللاعب تياجو ألكانتارا حيث خرجت الكرة بعيدًا عن المرمى الألماني.

وعند حلول الدقيقة التسعين، من عمر المباراة، تمكن اللاعب خوسي غايا من إحراز هدف التعادل للمنتخب الإسباني لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وكانت مباراة ألمانيا ضد إسبانيا أُقيمت على ملعب مرسيدس بينز آرينا في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وسيواجه المنتخب الألماني في الجولة الثانية من البطولة، جاره المنتخب السويسري في السادس من سبتمبر بينما يلعب منتخب إسبانيا مع المنتخب الأوكراني.

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