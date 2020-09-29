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التعاون الإسلامي تشيد بيقظة أمن الدولة وتؤكد تضامنها مع المملكة
للحفاظ على أمنها واستقرارها

التعاون الإسلامي تشيد بيقظة أمن الدولة وتؤكد تضامنها مع المملكة

2020/09/29
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي تشيد بيقظة أمن الدولة وتؤكد تضامنها مع المملكة
المواطن - واس

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


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