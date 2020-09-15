التعاون يخسر أمام بيرسبوليس ويُحافظ على الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بهزيمة سكري القصيم بهدف نظيف.

التعاون ضد بيرسبوليس:

وبدأت مباراة التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك.

وكاد لاعبو سكري القصيم أن يهزوا الشباك في أكثر من فرصة، إلا أن تألق حارس المرمى حامد لك حرمهم من التسجيل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

هدف قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيم على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 83، عندما تمكن شجاعي خليل زادة من هز الشباك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم، إلا أن حافظ على صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما رفع بيرسبوليس الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

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