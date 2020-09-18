التعاون يخسر ضد بيرسبوليس بهدف نظيف ويحتل الوصافة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة التعاون ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة التعاون وبيرسبوليس:

وكان سكري القصيم فشل في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول، كذلك تعامل دفاعيًّا بشكل جيد مع هجمات فريق بيرسبوليس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من اللقاء باغت فريق بيرسبوليس، سكري القصيم حيث سجل اللاعب بشار بنيان الهدف الوحيد للفريق الإيراني بالدقيقة الثامنة والأربعين من ركلة جزاء.

وسعى سكري القصيم بعد ذلك لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي بيرسبوليس.

وانتهت المباراة بفوز بيرسبوليس، ليتعرض سكري القصيم للخسارة من الفريق الإيراني آسيويًا خلال 3 أيام فقط للمرة الثانية بعد الخسارة منه في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بهدف نظيف.

التعاون في الوصافة:

وأصبح رصيد بيرسبوليس بعد الفوز سبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد التعاون عند ست نقاط بالمركز الثاني.

وخرج اللاعب عبدالمجيد السواط لاعب سكري القصيم من المباراة مضطرًّا بسبب الإصابة، وذلك بعد أن تلقاها بالدقيقة السادسة والعشرين، ليشارك بدلًا منه اللاعب ربيع سفياني.

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