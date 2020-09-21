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التعاون يسعى لاستعادة بريقه في آسيا 2020
بعد هزيمته بالجولتين الماضيتين

التعاون يسعى لاستعادة بريقه في آسيا 2020

2020/09/21
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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التعاون يسعى لاستعادة بريقه في آسيا 2020 فريق التعاون
المواطن - مروة نبيل
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1.1 مباراة اليوم

يسعى التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي اليوم.

التعاون يسعى لاستعادة بريقه

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات دوري أبطال آسيا 2020 بشكل مميز، حيث حقق انتصارين متتاليين وتصدر مجموعته، قبل أن يخسر في الجولتين الماضيتين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الشارقة اليوم.

ويطمح سكري القصيم تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في الاقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما ضمن الثلاثي السعودي “الأهلي، النصر والهلال” الصعود.

 

نادي التعاون
تدريبات سكري القصيم

مباراة اليوم

ويلعب سكري القصيم ضد الشارقة اليوم على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتُعد هذه المواجهة هي الثانية بين الفريقين.

وسبق أن واجه سكري القصيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الحالية، ونجح التعاون في الفوز بهدف دون رد، وتطمح الجماهير لتكرار الفوز خلال مباراة اليوم.


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