التعاون يكشف حقيقة طلبه ضم ساسي وابن شرقي من الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تردد في الفترة الأخيرة، اسم نادي التعاون حول رغبته في التعاقد مع اللاعبين التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي نجمي الزمالك المصري، بعد ضمه للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان سكري القصيم نجح في التوقيع مع باتريس كارتيرون لمدة موسمين لتدريب الفريق الكروي الأول.

حقيقة رغبة التعاون في ضم ثنائي الزمالك:

وكشف عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي لسكري القصيم أن الفريق لا يُفكر في ضم لاعبي الزمالك؛ كون قائمة الفريق كاملة من حيث عدد اللاعبين الأجانب، كما أضاف بأن سكري القصيم قد يضم لاعبًا واحدًا فقط، وذلك وفق حديثه لـ برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة النهار المصرية.

وكان كارتيرون وقع أمس الخميس عقود انضمامه لتدريب نادي التعاون لمدة موسمين قادمًا من نادي الزمالك المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سكري القصيم عبر “تويتر” صورًا من توقيع كارتيرون على عقود انضمامه.

وقاد كارتيرون أمس تدريبات سكري القصيم استعدادًا لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

التعاون يكشف كواليس تفاوضه مع كارتيرون:

وكان التعاون أصدر بيانًا توضيحيًّا حول كواليس تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وجاء بيان سكري القصيم كالتالي: “تود إدارة نادي التعاون توضيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول التوقيع مع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” وما صاحب ذلك من لغط وتأويلات لا تستند على أية مصداقية”.

وأضاف البيان: ”وفي هذا الإطار يود النادي التأكيد على أن مفاوضاته كانت مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، وخلال المراحل النهائية من المفاوضات تم إيقاف التفاوض بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة مدرب نادي الزمالك الفرنسي (كارتيرون) من منصبه كمدير للجهاز الفني، وعلى الفور تم توجيه المستشار القانوني بالنادي للتأكد من ذلك من وكيل أعمال المدرب، وإبداء رغبة نادي التعاون في التعاقد معه وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية المعتادة: كون المدرب يملك سيرة ذاتية متميزة ويتوافق مع تطلعات النادي المستقبلية”.

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