التعاون يلحق بالنصر والأهلي ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تأهل فريق التعاون إلى دور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات في البطولة.

الشوط الأول من مباراة التعاون والدحيل

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك في إحراز الهدف الوحيد لسكري القصيم بالدقيقة السابعة والثمانين عبر ضربة رأسية متقنة.

سكري القصيم يصعد كثاني المجموعة

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز تسع نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تأهل نادي بيرسبوليس الإيراني كأول المجموعة برصيد 10 نقاط.

شارك الخبر