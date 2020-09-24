التعاون يواجه النصر في لقاء سعودي بنكهة آسيوية بدور الـ16

المواطن - محمد سمعه

سيلتقي الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مع شقيقه نادي النصر في دور ثمن النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد تأهل سكري القصيم منذ قليل على حساب فريق الدحيل القطري بالفوز بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات.

مواجهة قوية بين النصر والتعاون

وكان النصر تأهل لدور الستة عشر في البطولة الآسيوية، وذلك بعد فوزه على نادي سباهان أصفهان الإيراني بهدفين دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات يوم الجمعة الماضية، ليواجه النصر المتصدر في المجموعة الرابعة، فريق سكري القصيم الذي صعد لدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

أحداث المباراة بين الدحيل وسكري القصيم

وخلال الشوط الأول من مباراة سكري القصيم ضد الدحيل لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك في إحراز الهدف الوحيد لسكري القصيم بالدقيقة السابعة والثمانين عبر ضربة رأسية متقنة.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز تسع نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تأهل نادي بيرسبوليس الإيراني كأول المجموعة برصيد 10 نقاط.

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