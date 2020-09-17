التعاون يُوضّح من تكفّل بصفقة باتريس كارتيرون

المواطن - محمد سمعه

يود مجلس إدارة نادي التعاون أن يوضح للجميع بأن صفقة المدير الفني للفريق الأول الفرنسي باتريس كارتيرون قد تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية.

وأضاف بيان سكري القصيم أن ما يتم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل بأن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد تكفل بذلك غير صحيح، مقدرين لـ تركي آل الشيخ دعمه الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية.

واختتم بيان التعاون بأنه يجب تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي .

تفاصيل عقد باتريس كارتيرون مع التعاون:

وفي وقت سابق، وقعت إدارة نادي التعاون، اليوم الأربعاء، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري السابق، لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين.

وسيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب الفرنسي إلى الفريق الذي يشارك حاليًّا في دوري أبطال آسيا في العاصمة الدوحة.

كاتيرون يفسخ عقده مع الزمالك:

وكان كارتيرون أعلن أول أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ رحيله عن تدريب الزمالك وفسخ عقده مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته ربع مليون دولار أمريكي. وكان باتريس كارتيرون قاد الزمالك للفوز بلقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري في فبراير 2020.

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