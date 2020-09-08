التعليم تحدد مهام المعلمين في منصة مدرستي قبل وبعد التعليم الإلكتروني

المواطن – الرياض

حددت وزارة التعليم المهام التي يجب أن يقوم بها المعلم والمعلمة في منصة مدرستي لإنجاح العملية التعليمية، في ظل الظروف والإجراءات التي تتخذها المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت الدورة أنه هناك مهام تتعلق بمرحلة ما قبل بدء التعليم الإلكتروني وأخرى تتعلق بمرحلة ما بعد بدء التعليم الإلكتروني.

اختيار الجدول الدراسي:

وشملت مهام ما قبل بدء التعليم الإلكتروني الاطلاع على محتوى المنصة وأدواتها واختيار الجدول الدراسي والحصص التي يرغب في تحضيرها ومتابعة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، فضلًا عن تحديد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي التعليمي للطلاب.

تحديد الواجبات والاختبارات:

كما تضمنت مهام ما بعد بدء التعليم الإلكتروني التفاعل مع الطلاب وصنع بنية محفزة للتعليم وتحديد الواجبات والاختبارات وتفعيل الأنشطة التعليمية وتقييم الطلاب إلكترونيًّا وورقيًّا، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب.

المنصة أهم مواقع الوزارة مؤخرًا:

منصة مدرستي هي منصة الكترونية خاصة بوزارة التعليم، والتي تعمل على تقديم محتوي مميز وميسر إلكترونيا للطلاب، ويوجد بالمنصة واجبات واختبارات الطلاب لضمان فهم الطلاب لشرح الدروس، وتحتوي على العديد من القنوات المتنوعة، لسهولة التواصل مع أولياء الأمور، وتعد منصة مدرستي من أهم المواقع الإلكترونية التي تم طرحها من قبل وزارة التربية والتعليم مؤخرًا.







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