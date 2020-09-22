‎الرئيسية
جديد الأخبار
التعليم تحصر الطلاب غير المسجلين في منصة مدرستي لمعرفة الأسباب
تم حل جميع المشاكل والتحديات التي واجهت الطلاب

التعليم تحصر الطلاب غير المسجلين في منصة مدرستي لمعرفة الأسباب

2020/09/22
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
72
0
طباعة
التعليم تحصر الطلاب غير المسجلين في منصة مدرستي لمعرفة الأسباب
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 ما هي منصة مدرستي ؟
2 طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

أكدت المتحدث باسم وزارة التعليم، إبتسام الشهري، أن الوزارة تعمل على حصر الطلاب الذين لم يدخلوا على منصة مدرستي لمعرفة الأسباب.

وأضافت الشهري، في تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن وزارة التعليم عملت على تنمية الشراكة مع الإعلام والأسرة وكافة أفراد المجتمع، وهذا سبب النجاح.

وتابعت متحدث التعليم أنه في الأسبوع الأول كان هناك تدريب للمعلمين والطلاب، وتم حل جميع المشاكل والتحديات التي واجهت الطلاب.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

  • قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.
  • الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.
  • بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.
  • اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له
  • ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.
  • بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

ذات صلة :
  • منصور بن محمد يستقبل لاعبي الباطن بعد التتويج بدوري الأولى
    •
  • 800 استقالة بين الكوادر الطبية في تركيا بسبب ظروف العمل
    •
  • تركي آل الشيخ: هالمرة اليوم الوطني غير
    •
  • الضغط الإعلامي والجماهيري سبب أزمات الاتحاد
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :