التلفزيون الكويتي: صحة الشيخ صباح مستقرة وفي تحسن

المواطن - متابعة
أعلن التلفزيون الرسمي في الكويت، مساء السبت، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وفي تحسن، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، أن أمير البلاد غادر فجر 22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
يذكر أن مكتب أمير الكويت ذكر في وقت سابق، أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية ناجحة، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.
ذات صلة :
الشيخ صباح الخالد : صحة أمير الكويت في تحسن ملحوظ تحسن ملحوظ في صحة أمير الكويت مجلس الوزراء الكويتي : حالة الشيخ صباح مستقرة مرزوق الغانم : صحة أمير الكويت مستقرة والأخبار مطمئنة
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments