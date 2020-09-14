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التنظيم العقاري: ننفذ خدمة الفاحص قبل الشراء أو الإيجار أو الرهن
يهدف إلى تسهيل رحلات المستفيدين

التنظيم العقاري: ننفذ خدمة الفاحص قبل الشراء أو الإيجار أو الرهن

2020/09/14
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التنظيم العقاري: ننفذ خدمة الفاحص قبل الشراء أو الإيجار أو الرهن
المواطن - الرياض

أكد نهار بن حسن آل الشيخ، المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن التنظيم العقاري هدفه تحسين أداء القطاع العقاري السكني وتسهيل رحلات المستفيدين.

وأضاف آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه وصلنا إلى أن 32% من المستفيدين يفضلون الاستئجار والدفع بشكل شهري.

وتابع: توفر للمستفيدين خدمة الفاحص لـ العقارات قبل الشراء أو الإيجار أو حتى الرهن.

 



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