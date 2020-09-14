التنظيم العقاري: ننفذ خدمة الفاحص قبل الشراء أو الإيجار أو الرهن

المواطن - الرياض
أكد نهار بن حسن آل الشيخ، المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن التنظيم العقاري هدفه تحسين أداء القطاع العقاري السكني وتسهيل رحلات المستفيدين.
نهار بن حسن آل الشيخ -المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الاسكان:
نوفر للمستفيدين خدمة الفاحص للعقارات قبل الشراء أو الإيجار أو حتى الرهن#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/ik67mUFIYo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2020
وأضاف آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه وصلنا إلى أن 32% من المستفيدين يفضلون الاستئجار والدفع بشكل شهري.
وتابع: توفر للمستفيدين خدمة الفاحص لـ العقارات قبل الشراء أو الإيجار أو حتى الرهن.
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