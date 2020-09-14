التنظيم الموحد لبيئة العمل: منع أي زي مخالف للأحكام الشرعية

المواطن - الرياض

شدد التنظيم الموحد لبيئة العمل، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية، على ضرورة أن يضع كل صاحب عمل تنظيمًا لاشتراطات زي العاملين لديه بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

وبحسب التنظيم الموحد لبيئة العمل، يجب أن يؤمن الزي مظهرًا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل في كل مكان العمل، مع الإعلان عن تلك الاشتراطات بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم والالتزام بها.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل من هنا وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.

ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.

يذكر أن الموارد البشرية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تطوير بيئة العمل، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

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