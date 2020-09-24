الجالية الهندية تتبرع بالدم في اليوم الوطني الـ90 بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شاركت الجالية الهندية بالتبرع بالدم بمحافظة حفر الباطن احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ؛ وذلك بالتعاون مع صحة حفر الباطن ممثلة بالمختبر الإقليمي ومستشفى حفر الباطن المركزي.
يأتي ذلك لمشاركة الشعب السعودي بفرحتهم في يوم الوطن من خلال عشرات المتبرعين من الجالية الهندية بدمائهم لبنوك الدم بالمنشآت الصحية.
وقدمت صحة حفر الباطن الشكر للجالية الهندية بالمحافظة على مبادراتهم ومشاركة الشعب السعودي فرحتهم باليوم الوطني الـ90 من خلال هذه المبادرة.
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