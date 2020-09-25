الجبير يبحث التعاون الثنائي مع وزير خارجية جورجيا

المواطن - واس
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية جورجيا ديفيد زالكالياني.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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