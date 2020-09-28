الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الشؤون الخارجية السويدي

المواطن - واس

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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