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الجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

الجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

2020/09/14
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
المواطن - واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.



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