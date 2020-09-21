الجبير يستعرض المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني

المواطن - واس
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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