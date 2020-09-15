الجبير يستعرض مع وزير خارجية السنغال العلاقات الثنائية والشأن اليمني

المواطن - واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.
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