الجريش أفضل طبق شعبي في وسام البادية والعريكة ثالثًا

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

شهد مسرح فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة تواجد العديد من الأسر لتقديم أفضل ما لديها من المأكولات الشعبية، حيث تسابقت ربات المنازل في تقديم أفضل الأطباق الشعبية التي شملت الخبزة المقناة والعريكة والعيش والجريش والمعرق والعصيدة.

وقام مجموعة من كبار السن وأبطال المسلسل الكوميدي (عيد وسعيد) بتحكيم هذه الأطباق وتقييم كل طبق على حدة، حيث حاز على المركز الأول طبق “الجريش” وحصل على المركز الثاني طبق “الخبرة المغناة”، وحل ثالثًا طبق “العريكة”، وتم تكريم أصحاب الأطباق الفائزة بجوائز نقدية من إدارة الفعالية.

وأوضح مدير مؤسسة وسام البادية، عبدالله الكناني، أن المرأة الجنوبية صاحبة ذوق جميل في مطبخها، لذا خُصصت المسابقة لتقديم أفضل المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة وتبدع في إنتاجها وتقديمها المرأة.

وأضاف أن الهدف من هذه الفعالية هو تعريف الأجيال أن كل ما يؤكل في ذلك الوقت ما هو إلا نتاج ما يزرع ويكدح من أجله الآباء والأجداد، وأنه رغم بساطتها وقلتها تجد القناعة والرضى من ذلك الجيل ولكي نبقى متمسكين بالعادات والتقاليد التي تؤصل فينا شكر النعم والمحافظة عليها.

وشارك في الفعاليات فريق “التعليم بالترفيه” بقيادة مديرة الفريق عبير الغامدي وإشراف بنت تهامة بركن خاص للأطفال في الفعالية، حيث تم تقديم تعريف عن آلية عمل فريق التعليم بالترفيه خط والخدمات والبرامج والفعاليات والألعاب والمسابقات التي يقدمها والفئة المستفيدة، بالإضافة إلى ركن التلوين على الوجه بإشراف هدى الغامدي والتلوين على الرمل وتلوين الأطفال.







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