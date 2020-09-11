الجمارك تحدد أكثر الحالات ضمن جرائم التهرب الضريبي

المواطن - الرياض

أكدت الجمارك السعودية أن إخفاء المستندات عن الجمارك أو التلاعب بها بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا أو تجاوز أحكام المنع والتقييد يعد تهريبًا جمركيًا.

وقالت الجمارك، في بيان عبر “تويتر”: ثلاث حالات تعد أكثر الحالات قانونيًا كجريمة تهريب أو ما في حكمها، وهي كما يلي:

أولًا: إدخال البضائع إلى البلاد دون أداء الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في النظام.

ثانيًا: تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون التصريح عنها نظامًا في الإدخال أو الإخراج.

ثالثًا: تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة لقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.







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