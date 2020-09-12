الجمارك تلغي قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب التصحيح الذاتي

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية إلغاء قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب “التصحيح الذاتي” في حال صدور إشعار التدقيق، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستوردين للاستفادة من المبادرة.

وأوضحت الجمارك أن ذلك سيسهم في تمكين شريحة أعلى من العملاء للاستفادة من المبادرة، وتحقيق مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص، مع رفع فعالية وكفاءة عمليات الدقيق.

وتعتبر مبادرة التصحيح الذاتية فرصة مقدمة من الجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، حيث يتقدم المستوردون من خلال المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو دفع الضرائب التي لم تستوف سابقًا.

وبحسب الجمارك، تنتهي مبادرة التصحيح الذاتي في 30 سبتمبر الجاري، فيما يمكن المبادرة بالتقدم عبر الرابط هنا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ الشفافية والثقة والتشاركية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مع توفير الظروف التي تحسن وتعزز من مستوى الالتزام الجمركي، بالإضافة إلى تيسير ممارسة أعمال الشركات والمستوردين وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

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