الجمارك: مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية في الرياض

المواطن - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه:
– دفع مبلغ التامين الإلزامي وقدره 100 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك الميناء الجاف.
– إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.
– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.
– إخراج البضاعة المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
– الالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من كورونا المستجد.
ذات صلة :
الجمارك تحدد موعد انتهاء المدة المحددة للتصحيح الذاتي للبيانات الجمارك تلغي قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب التصحيح الذاتي الجمارك تحدد أكثر الحالات ضمن جرائم التهرب الضريبي الجمارك: السماح بدخول الشاحنات للمملكة من جميع الدول
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments