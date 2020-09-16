الجمارك: مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه:

– دفع مبلغ التامين الإلزامي وقدره 100 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك الميناء الجاف.

– إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

– إخراج البضاعة المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

– الالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من كورونا المستجد.

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