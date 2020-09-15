الجماهير تُشعل حساب آسيا بسبب “الجحفلة”

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد هدف نجم نادي الهلال، هتان باهبري، القاتل في شباك باختاكور الأوزبكي.

جحفلة هتان باهبري:

وكانت نتيجة مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي تُشير إلى التعادل الإيجابي حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الثاني، قبل أن يحرز هتان باهبري هدفًا قاتلًا.

وعلق حساب دوري أبطال آسيا الرسمي باللغة العربية، على الهدف القاتل، قائلًا: “90+7 جحفلة! هتان باهبري يسجل ثاني أهداف الهلال من تسديدة من خارج منطقة الجزاء”.

وشهدت تغريدة الآسيوي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الهلالية، خاصة أن كلمة “جحفلة” يتم استخدامها خلال مناوشات الأزرق مع جمهور النصر، في إشارة إلى الهدف الذي سجله محمد جحفلي القاتل في شباك العالمي.

وكان محمد جحفلي قد سجل هدفًا قاتلًا ضد النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2015، في المباراة التي انتهت بالتعادل، قبل أن يخطف العالمي اللقب بركلات الترجيح.

مباراة الهلال وباختاكور:

ولعب الهلال وباختاكور الأوزبكي التي أُقيمت على إستاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الهلال وباختاكور اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند 6 نقاط.







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