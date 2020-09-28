الجماهير للاعبين: خطوتين يا رجال الأهلي

المواطن - مروة نبيل

دشنت الجماهير هاشتاق خطوتين يا رجال الأهلي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لدعم لاعبي الراقي قبل مباراة النصر في دوري أبطال آسيا 2020.

مواجهة سعودية في ربع النهائي

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت اليوم الاثنين، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، على أن تُقام المباراة على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكان الراقي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

خطوتين يا رجال الأهلي

وتفاعلت الجماهير بأعداد كبيرة عبر هاشتاق خطوتين يا رجال الأهلي على “تويتر”، وعلق الإعلامي وليد سعيد قائلًا: “لاعبي الملكي .. كلنا خلفكم للوقوف مع الكيان العظيم في المواجهات المقبلة”.

وقال سعد الحارثي: “تكفون يا أبطال أهم مباراتين في تاريخ النادي تكفون وأنتم قدها بإذن الله”، وكتب عمرو: “مباراتين للتاريخ مباراتين لتحقيق حلمنا وحلمكم نحتاج روحًا و11 أسدًا في الملعب يقاتلون من أجل حلمنا وحلمهم ورجال الأهلي بإذن الله قدها”.

وعلق الصحافي محمد النمري قائلًا: “بالهمم ترضخ القمم، هنا صفحة جديدة من ذهب، حاول من قبلكم تسجيل أسمائهم فيها ولم يفلحوا .. لم يكن من سبقكم أحق منكم بها، ففي تاريخكم كان من سبقكم أول من سار خطاها، واليوم اقتربتم من خطواتهم، أثبتوا لنا ولكم ولكل أحبابكم أنكم كتيبة الرعب، وأن الوعد آخرها”.

وكتب عبدالله أحمد: “180 دقيقة فقط من أجل التواجد في نهائي آسيا مرة أخرى .. كرة القدم لا تعرف المستحيل، وكعب الأهلي دائمًا أعلى من النصر يا رب توفيقك”، وقال زياد: “فرصتكم مازالت مستمرة لإسعاد هذا المدرج، من أجلهم قاتلوا حتى الرمق الأخير.. نثق بكم”.

شارك الخبر