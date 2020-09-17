الجهني يتوقع تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار يجتاح جنوب الجزيرة.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تتركز الأنظار خلال الفترة القادمة على بحر العرب وحالاته المدارية، والتي من المتوقع أن يتطور بعضها إلى إعصار قد يجتاح جنوب الجزيرة”.

وأشار الجهني إلى أن النماذج المناخية بدأت تستشعر ذلك في تحديثاتها الأخيرة.

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة اليوم الخميس بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، في حين سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 32كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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