‎الرئيسية
اخبار رئيسية
الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا
عبر منصة أبشر

الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا

2020/09/17
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
2٬236
0
طباعة
الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا
المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الخميس، بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر.

وقالت الجوازات، في تنوبه عبر حسابها في تويتر : “ضمن جهودنا لتطوير خدماتنا الإلكترونية، نفيدكم بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم إعادة تفعيل الخدمة مجددًا خلال الأيام القادمة.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :