الجوازات تعلن تمديد صلاحيات الإقامات المنتهية للوافدين وتأشيرات الخروج والعودة آليًا

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة، أعلنت الجوازات السعودية التمديد آليًا لصلاحيات الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م.
وقالت الجوازات إن التمديد سيتم مجانًا ولمدة شهر من تاريخ انتهاء التأشيرة وذلك وفقًا للضوابط التالية :
كما أعلنت الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة، وذلك وفقاً للآتي:
كذلك أعلنت الجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك وفقاً للآتي:
أيضًا أعلنت الجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك وفقاً للآتي:
كما أعلنت عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقاماتهم سارية الصلاحية، وذلك وفقاً للآتي: