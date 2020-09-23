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الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا
سيفان ونخلة واللون الأخضر عنوان العز والقوة

الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا

2020/09/23
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فياليوم الوطني, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا
المواطن - الرياض

احتفت الجوازات السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة بمقطع فيديو، وثقت من خلاله تطور الجواز السعودي منذ عهد الملك المؤسس.

وعلقت الجوازات على المقطع بقولها: “سيفين ونخلة واللون الأخضر عنوان العز ومصدر قوته.. الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا”.

يأتي ذلك في ظل مسيرة من الاحتفالات تجوب أرجاء الوطن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، احتفاء بيوم الوطن.

وارتفعت الأعلام وانطلقت الألعاب النارية وتزيت الأبراج والمباني الشاهقة بالأضواء الخضراء ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة.


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