المواطن - الرياض

احتفت الجوازات السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة بمقطع فيديو، وثقت من خلاله تطور الجواز السعودي منذ عهد الملك المؤسس.

وعلقت الجوازات على المقطع بقولها: “سيفين ونخلة واللون الأخضر عنوان العز ومصدر قوته.. الجواز السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عامًا”.

سيفين ونخلة واللون الأخضر عنوان العز و مصدر قوته#الجواز_السعودي.. الأمان والعز والثقة على مدى 90 عاماً pic.twitter.com/BjqYbiZExQ — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 23, 2020

يأتي ذلك في ظل مسيرة من الاحتفالات تجوب أرجاء الوطن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، احتفاء بيوم الوطن.

وارتفعت الأعلام وانطلقت الألعاب النارية وتزيت الأبراج والمباني الشاهقة بالأضواء الخضراء ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة.

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