الجيش الكويت ينفي عبور صاروخ فوق البلاد قادمًا من العراق

المواطن - متابعة

أكد الجيش الكويتي، اليوم الخميس، عدم صحة الأنباء المتداولة عن عبور صاروخ في سماء البلاد قادمًا من الأراضي العراقية.

وقال الجيش الكويتي عبر حسابه على تويتر : “تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقًا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه”.

دعا إلى تحري الدقة

وأضافت: “وتهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة”.

وكانت صحيفة كويت نيوز نشرت خبرًا يفيد بمرور صاروخ فوق الأجواء الكويتية قادمًا من العراق.

كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء، إلا أن الجيش الكويتي نفى في النهاية.

أخبار متداولة غير صحيحة

وسبق أن نفى الجيش الكويتي أيضًا قبل وقت قريب أخبار غير صحيحة بشأن تعرض أحد المراكز على الحدود الشمالية لهجوم تخريبي.

وأكد الجيش في بيانه وقتها أن الحدود الشمالية مستقرة وآمنة.

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن مسلحين هاجموا، قاعدة أمريكية عسكرية قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.

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