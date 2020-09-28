الحصيني يتوقع حالة مطرية تستمر لأيام بدءًا من الغد

المواطن - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ غداً الثلاثاء، وتستمر عدة أيام.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية، تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات) جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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