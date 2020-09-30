الحكومة اليمنية تدعو لموقف عربي موحَّد لمواجهة التدخلات الإيرانية

المواطن - متابعة

أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بحالة اليقظة والجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في المملكة‏ العربية السعودية، على خلفية نجاح العملية الأمنية التي تكللت بالإعلان عن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني والقبض على عناصرها وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وجدد وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال العدائية الإرهابية المُصدَّرة من النظام الإيراني، موضحًا أن هذه الأعمال تعكس إصرار نظام طهران على التدخل السافر في شؤون الدول العربية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتؤكد استمرار هذا النظام الإرهابي المضي في سياساته التخريبية وأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.

وعبّر الوزير الإرياني عن تضامن اليمن المطلق وغير المحدود مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة محاولات النيل من أمنها واستقرارها، ودعم ووقوف اليمنيين قيادةً وحكومةً وشعبًا إلى جانب الأشقاء بالمملكة في كل الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأنشطة الإرهابية المصدرة من إيران وحماية أمنها القومي والحفاظ على مصالحها الوطنية.

ودعا لبلورة موقف عربي واضح وموحد لمواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لمواجهة هذه الأنشطة الإرهابية التي تشكل تهديدًا جديدًا وخطيرًا وغير مسبوق للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

شارك الخبر