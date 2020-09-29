الخالدي : الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم

المواطن - الرياض

جدد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي التحذير من مخاطر الاستثمار في تركيا، مشيرًا إلى انهيار الليرة التركية نتيجة للسياسات السياسية والاقتصادية المتبعة هناك حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية، صاحبها ارتفاع في نسبة الديون والبطالة مما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار.

مخاطر الاستثمار في تركيا

ونوه عبدالحكيم الخالدي في كلمة له خلال ورشة عمل عن بعد بعنوان الفرص الاستثمارية للقطاع اللوجستي في سبارك، بأنه نتيجةً لوعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الاستثمار في تركيا فقد تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الاستثمار هناك وتجاهلوا هذه الدعوات البناءة.

انهيار الليرة التركية

وأوضح أن العملة التركية انخفضت أكثر من 45% منذ بداية التحذيرات للاستثمار في تركيا، فأصبحت الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي، فخسائر الليرة التركية كبدت الاقتصاد خسائر فادحة، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد التركي.

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