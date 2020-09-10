الخليفي: استمرار سياسة ربط الريال بالدولار ونتائج البنوك السعودية مطمئنة

المواطن - الرياض

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، استمرار سياسة ربط الريال بالدولار، مشددًا على الثقة في استقرار النظام المالي.

وأوضح الخليفي خلال مؤتمر اليوروموني أمس الأربعاء: أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة، وبدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارًا قويًا للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة، إلا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

وتابع الخليفي أن ساما مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة، وأن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية، لافتًا إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا غيرت من مسار النمو للاقتصاد السعودي، كما هو الحال في الاقتصاد العالمي.

وقال محافظ ساما: بدأنا عام 2020 بأرقام إيجابية قبل انطلاق جائحة فيروس كورونا، وكنا نتوقع تواصل النمو القوي في الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 3.5% والاقتصاد الكلي بـ2%، لكن هذه التوقعات تغيرت بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول، الذي انتهى بانكماش بـ1% بسبب التغيرات التي طرأت حول العالم وهو ما خلق بيئة من عدم اليقين.

وأضاف: أن تراجع إنتاج النفط وانتشار فايروس كورونا أثرا على توقعات النمو الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد المملكة بأكثر من 6% وبنحو 5% بالاقتصاد العالمي، ونتأثر بالوضع حول العالم وبجائحة كورونا والنظرة المستقبلية لعام 2020 تبقى غير واضحة.

وأردف الخليفي: لدينا الثقة ولكن عندما يكون الوضع على أجهزة الإنعاش يجب توخي الحذر، عندما يتم إزالة الإنعاش وتأثير ذلك على جودة الأصول، ونحن طبعا نقوم بفحوصات الجهد، وقمنا بذلك أمس، نحن مرتاحون ولكن لا يمكن الارتياح كثيرا وسط الأزمة.







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